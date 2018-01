Alta do euro puxa o rendimento de fundos Quem apostou no investimento em fundos atrelados ao euro, a moeda única dos principais países da comunidade européia, está recebendo bons resultados. A moeda européia, cotada por 0,840 cents diante do dólar em junho, fechou sexta-feira valendo 0,918 cents, com alta de 9,29%. Com oferta limitada e menos de seis meses de existência, os fundos com euro renderam neste ano entre 17,72% e 41,17% (ver tabela abaixo). O ganho foi superior ao dos fundos referenciados DI, que acumularam rentabilidade média de 8,75% no mesmo período. Um exemplo deste tipo de fundo é o recém-criado fundo do WestLB Banco Europeu. Em junho, quando foi lançado, rendeu 0,70%. Em julho, 8,95%. Neste mês, até o dia 15, 7%. A alta também se reflete sobre os Fundos de Investimento no Exterior (Fiex) que têm papéis da dívida externa com lastro na moeda européia. ?O ciclo de crescimento dos Estados Unidos com taxas de juros elevadas está acabando, por isso a moeda norte-americana está em descompasso, favorecendo a Europa, que tem inflação controlada e taxas de juros maiores?, afirma o diretor de Fundos do WestLB, André Reis. Perspectivas para o euro Para o gestor do Fundo do Deutsche Bank, Fábio Landi Strotzel, os sinais de desaquecimento da economia dos EUA continuam fortes. ?Isso indica que a taxa de juros local deverá continuar caindo, por isso acredito que o euro tem potencial de valorização?, prevê. A diferença da taxa de juros entre os dois mercados é evidente. A taxa básica de juros européia está em 4,26% ao ano, comparada com a de 3,58% nos EUA. ?Há espaço para valorização do euro, porque existem sinais claros de que a taxa de juros local não vai ser reduzida, ao contrário do que deve ocorrer nos Estados Unidos?, aposta o gestor do Fundo Fiex Pactual Euro, administrado pela Pactual Asset Management, Luís Frederico Miranda. Outro motivo para a perspectiva de enfraquecimento do dólar é a necessidade de frear a valorização da moeda para impulsionar as exportações dos EUA. Além disso, a expectativa de aumento da liquidez do euro em janeiro, quando passa a circular como nota e moeda, fortalece os fundamentos. Já o diretor de Produtos da MaxBlue (empresa de consultoria financeira pessoal), Marcelo Paixão, acredita que a alta recente do euro é especulativa. ?O reflexo da economia é pequeno para sustentar a alta e o que vai determinar o fortalecimento do euro é a diminuição do fluxo de investimento das empresas nos EUA.? Mesmo sem tendência definida, na opinião de Paixão não há dúvidas de que o investimento será bom no médio e longo prazo. ?Como diversificação, é um excelente produto para aplicação, pois no futuro a expectativa é realmente de valorização da moeda européia.? Rendimento dos fundos Fundo Rentabilidade (%) Agosto* 2º trimestre 1º semestre Ano* BNP Paribas Euro 3,56 14,48 24,65 24,65 CCF Europremium - 2,12 7,22 23,66 41,17 Deutsche Euro 5,48 16,88 31,29 33,73 Deutsche Euro Maxblue 5,48 16,88 26,44 26,44 Fiex Pactual Euro 5,51 12,65 24,03 34,62 Pactual Euro Maxblue 3,31 10,30 17,72 17,72 * Valores expressos em reais e atualizados até 14/8/2001 Fonte: www.fortuna.com.br