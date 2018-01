Alta do investimento é o grande destaque do PIB, diz presidente do IBGE O presidente do IBGE, Eduardo Nunes, disse hoje, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o crescimento generalizado dos investimentos é o grande destaque do desempenho do PIB no segundo trimestre de 2005, divulgado hoje. Segundo Nunes, o setor da construção civil - tanto o residencial como o não residencial - e o de máquinas e equipamentos foram determinantes para essa expansão dos investimentos. O presidente do IBGE explicou que o fato de os investimentos terem recuado por dois trimestres consecutivos torna a base de comparação mais fraca, mas, de qualquer forma, o desempenho do investimento também é influenciado pelo fim do desaquecimento do mercado interno e pelo forte desempenho da demanda externa, que está aquecida. Crise política Nunes esclareceu que ainda não é possível determinar se a crise política vai ou não afetar o investimento nos próximos trimestres. Segundo ele, a possibilidade existe, mas depende, também, das expectativas dos agentes econômicos em relação às variáveis econômicas externa e interna, que podem tornar o investimento interessante, independentemente de uma conjuntura de crise.