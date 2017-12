Alta do juro é danosa à produção e ao investimento, critica CNI O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro (PTB-PE) disse hoje que "a alta dos juros é danosa à produção e ao investimento" e que a decisão de hoje do Comitê de Política Monetária (Copom) de aumentar a Selic, a taxa de juros da economia, de 17,25% para 17,75% ao ano "pode comprometer as decisões de investimento, em 2005, e atuar na direção contrária à necessidade de ampliação da oferta". Na avaliação de Monteiro, "o atual ciclo de aperto monetário é excessivo e desnecessário, já que a trajetória da inflação não indica aceleração". Segundo ele, a CNI não vê pressões generalizadas de preços motivadas por um excesso de demanda que justifiquem a intenção de desaquecer a economia". Ele avalia que a elevação dos juros terá impactos no ritmo de crescimento da economia em 2005. Indústria de São Paulo A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou nota hoje ressaltando não ter entendido ainda os motivos que levaram o Copom a aumentar novamente a taxa Selic. "Tão certo quanto dois e dois são quatro, das reuniões do Copom pode-se esperar sempre o mesmo resultado: alta da taxa de juros", criticou o presidente da entidade, Paulo Skaf. Na nota, a Fiesp afirma que o Copom ainda prefere ser orientado pela expectativa média captada junto aos agentes do mercado financeiro, apesar de o superávit comercial ter parado de crescer em outubro, a produção industrial medida pelo IBGE ter-se estabilizado, apresentando leves decréscimos apenas nos meses de setembro e outubro, e de vários setores, com exceção dos exportadores, estarem operando com capacidade ociosa. "Quando existe corrida para o dólar, sobem os juros, quando tem valorização cambial e moeda norte-americana sobrando, aumenta-se a taxa de juros também", critica a Fiesp, arrematando a nota com o seguinte comentário de Skaf: "Isto mais parece um jogo sem riscos... Mas, só para o sistema financeiro".