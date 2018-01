Alta do petróleo derruba mercados asiáticos As bolsas do sudeste asiático registraram quedas hoje em razão da alta do petróleo, que pode afetar os preços da energia elétrica e de insumos para as companhias de aviação, serviços públicos e indústrias químicas, prejudicando a recuperação econômica desses setores. No Japão, o Nikkei 225 caiu 1,83%, influenciado pela baixa em Wall Street (Dow Jones: -1,57%; Nasdaq: -3,05%), que atingiu principalmente os papéis de alta tecnologia e blue chips. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, sofreu retração de 1,54%. O mercado taiuanês fechou em queda de 0,60%, mas analistas consideraram o resultado positivo, pois a bolsa chegou a cair 1,20% durante o pregão, e acreditam que o mercado possa voltar ao território positivo amanhã. Nas Filipinas, o movimento de realização de lucros foi responsável pela queda de 0,33%. Às 4h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,17%; Indonésia: -0,24%; Malásia: -0,06%; Tailândia: +0,25% e Cingapura: +0,06%.