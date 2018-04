Alta do petróleo deve ajudar petroleiras dos EUA no 2º tri

Os preços mais elevados do petróleo no segundo trimestre deste ano poderão contribuir para a melhoria de resultados das petroleiras integradas norte-americanas em relação aos balanços apresentados no primeiro trimestre. Os contrapontos a esse efeito positivo são os preços fracos do gás natural e as margens de refino desfavoráveis. Os números também serão significativamente menores que os de igual período do ano passado, quando o setor viveu um boom sem precedentes.

Petroleiras integradas são aquelas que extraem petróleo e gás e que possuem também ativos significativos de refino, marketing e distribuição. Embora o preço mais alto do petróleo contribua positivamente para a receita dessas empresas, ele encarece as compras para as operações de refino, pressionando portanto os lucros nesse segmento. Além disso, as refinadoras enfrentam uma demanda continuamente fraca por gasolina, diesel e outros produtos, por causa da pior crise econômica em décadas.

A primeira das grandes petroleiras norte-americanas a anunciar balanço é a ConocoPhillips, no dia 29. Analistas preveem, em média, lucro de US$ 0,84 por ação e receita de US$ 38,27 bilhões. No ano passado, o grupo lucrou US$ 3,50 por ação e faturou US$ 71,4 bilhões.

A terceira maior empresa do setor em capitalização de mercado no país deve se beneficiar dos preços mais altos do petróleo no segundo trimestre em comparação com os do primeiro, mas seus investimentos significativos em gás natural na América do Norte a deixam mais exposta do que suas concorrentes aos preços baixos dessa commodity. Suas refinarias também deverão apresentar margens ruins. Mas a companhia disse que registrará um ganho de US$ 192 milhões no período proveniente de sua fatia na petroleira russa OAO Lukoil Holdings.

No mesmo dia, a Hess deverá anunciar, de acordo com a estimativa média de analistas, lucro de US$ 0,07 por ação e receita de US$ 7,44 bilhões. No segundo trimestre do ano passado, o grupo obteve lucro de US$ 2,76 por ação e receita de US$ 11,7 bilhões. A empresa disse que vai registrar sua fatia de 40% no custo do poço Guarani, operado pela ExxonMobil no Brasil. O poço estava seco. O Deutsche Bank estima que o custo total relacionado ao poço tenha sido de US$ 150 milhões.

No dia 30 de julho, é a vez de a ExxonMobil, maior petroleira do mundo em capitalização de mercado, anunciar seus resultados. Analistas esperam lucro de US$ 1,06 por ação e receita de US$ 70,8 bilhões. No ano passado, o grupo lucrou US$ 2,22 por ação e faturou US$ 138 bilhões.

Os analistas deverão perguntar à companhia sobre os resultados operacionais recentemente divulgados em Horn River, British Columbia, que indicam a descoberta de um campo de gás natural bastante produtivo. O grupo também deverá ter de responder a perguntas sobre o potencial de exploração na costa brasileira, depois da descoberta de que o poço Guarani estava seco. Outro ponto que deve gerar dúvidas é a mudança de estratégia do grupo, que informou ontem que vai investir US$ 600 milhões no desenvolvimento de biocombustível de alga. A empresa havia anteriormente se recusado a investir nesse segmento.

Por fim, no dia 31 de julho, a Chevron deverá anunciar lucro de US$ 1,02 por ação e receita de US$ 31,25 bilhões, de acordo com a média das previsões de analistas. No segundo trimestre do ano passado, o grupo teve lucro de US$ 2,90 por ação e receita total de US$ 83 bilhões. A segunda maior petroleira norte-americana disse que os benefícios provenientes dos preços mais altos do petróleo serão "largamente ofuscados" pelos efeitos do dólar mais fraco e das margens desfavoráveis de refino.

Além disso, a companhia prevê baixas contábeis de US$ 100 milhões e um impacto de US$ 400 milhões em suas vendas internacionais de petróleo e gás resultante do dólar mais fraco frente às demais moedas. A companhia deve também registrar um ganho de US$ 150 milhões com a venda de operações de marketing no Quênia e em Camarões. As informações são da Dow Jones.