Alta do petróleo e resultados corporativos ditam alta das ações europeias O principal índice europeu de ações fechou em alta nesta quarta-feira, com empresas petrolíferas subindo com ajuda da alta no preço do petróleo, que passou de 80 dólares o barril, enquanto empresas norte-americanas continuavam a superar as expectativas nos resultados do terceiro trimestre.