Alta do petróleo não influencia mercado interno, diz Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse hoje que a alta do petróleo no mercado internacional verificada nos últimos dias ainda não influenciou diretamente o mercado doméstico brasileiro porque o País produz 90% do petróleo que consome. "O custo do petróleo está puxado no mercado internacional, mas para nós o custo real é, evidentemente, muito inferior. Por enquanto, a alta internacional não causou ainda nenhuma comoção nos nossos preços", disse ao chegar à Conferência Nacional de Estratégia Eleitoral do PT, em São Paulo. Segundo o ministro, a pressão internacional de preço da commodity é "passageira" e se deve principalmente a problemas na Arábia Saudita. "Esses problemas podem ser perfeitamente contornados", assegurou.