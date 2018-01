Alta do petróleo não será repassada agora para combustíveis O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, afirmou hoje que "há um consenso" de que o preço do barril de petróleo vai "permanecer em patamares altos". "Existem diversos fatores que pressionam os preços. Entre eles, há os especulativos, mas também há a demanda crescente da China e da Índia", disse. Apesar disso, ele descartou o repasse para os dois principais derivados, gasolina e diesel. Dutra justificou esta decisão com o fato de o valor do barril ter apresentado forte oscilação no mês passado. "O preço saltou cerca de 16% em um prazo curto. Não dá para repassar esta volatilidade", explicou. O presidente da Petrobras participou do 3o Fórum de Empresas Estatais de Petróleo. Em entrevista coletiva, Dutra disse que o assunto preço não foi debatido oficialmente no encontro, que reuniu 22 empresas estatais do setor no Rio entre o final de semana e hoje. "Nas conversas informais é que este tema foi tratado e o consenso é de que teremos estes preços nos patamares mais altos", afirmou. Ele contou também que a Petrobras deve concluir seu planejamento estratégico somente em junho, pelo menos um mês após o previsto. Segundo Dutra, "houve atrasos na reavaliação do plano". Ele não quis comentar quais seriam as alterações. As principais especulações do mercado são de que seriam ampliados os investimentos no desenvolvimento das reservas de gás.