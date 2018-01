Alta do PIB brasileiro só bate a do Haiti No documento "Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2005", a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal), mostra que o PIB brasileiro de 2005 (alta de 2,3%) só ganhou, em crescimento, do produto do Haiti, que obteve uma expansão 1,5%, depois de uma queda de 3,8% no ano anterior. O desempenho da economia brasileira ficou aquém, inclusive, do dado preliminar do documento, que indicava uma alta do PIB brasileiro de 2,5%. Quando incluído o Caribe, o Brasil passa a ter o quarto pior PIB da região, vencendo também da Guiana (-2,9%) e da Jamaica (1,4%). De acordo com o relatório, a Venezuela terá o maior crescimento do PIB na região, em 2005, uma alta da ordem de 9,0%. Na média, a América Latina deve ter crescido 4,3% no ano passado.