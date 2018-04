Alta do real alivia dívida de empresas em R$ 36,4 bilhões

Primeiro veio o susto com a disparada do dólar, nos últimos meses de 2008. Foi um período de muita preocupação para as empresas brasileiras com endividamento em moeda estrangeira. A cotação subiu 22,08% de outubro a dezembro. Mas, no segundo trimestre de 2009, a tendência mudou, e agora muitas companhias podem respirar um pouco mais aliviadas com a provável economia no caixa. Com a queda histórica na cotação do dólar no último trimestre, de 15,70%, a dívida total das empresas de capital aberto em moeda estrangeira, que até 31 de março, convertida em reais, era de R$ 231,8 bilhões, caiu em 30 de junho para R$ 195,4 bilhões - uma redução de R$ 36,4 bilhões. Os dados são da consultoria Economática. De acordo com Fernando Exel, presidente da Economática, a economia com o dólar menor é enorme. "Para se ter uma ideia, é maior que o lucro Ebit (antes do pagamento de juros e impostos) aferido no primeiro trimestre, de R$ 31,4 bilhões", diz. As maiores beneficiadas, explica Exel, são as companhias que gastaram menos na operação de hedge - um instrumento que tem por objetivo proteger operações financeiras do risco de grandes variações de preço de um ativo. Quem desembolsou mais pensando na moeda americana em alta deixou de ganhar. Para se ter uma ideia do fôlego que o dólar mais fraco representa na vida das empresas, a dívida em moeda estrangeira representa, de acordo com a Economática, 48% do total de estoque da dívida financeira das companhias de capital aberto até o fim do primeiro trimestre. Mas a desvalorização do dólar, se por um lado é um alento para quem tem dívida muita elevada em moeda estrangeira, por outro, tira o sono de quem tem a receita atrelada ao dólar. Ou seja, a esta altura, mesmo com a desvalorização do dólar, nem todas as empresas podem ter o que comemorar. Economista e sócio da Tendências Consultoria, Nathan Blanche é objetivo na avaliação. "O dólar barato é bom para quem deve e ruim para quem tem a receber. Já para os exportadores que têm contas a receber e a pagar em dólar o efeito da desvalorização é nulo. Mas agora não se pode ter uma ideia do resultado imediato. Por enquanto, o ganho é só contábil. Uma avaliação melhor vai depender de quanto a empresa tem a pagar de dívida no longo prazo e quanto ela liquidou com o dólar atual", afirma. A Braskem, de acordo com dados do primeiro trimestre de 2009, é a sétima empresa brasileira em volume de dívida em moeda estrangeira. Em 31 de março, devia R$ 8,8 bilhões, ou 72% da dívida total. Carlos Fadigas, vice-presidente financeiro, diz que no caso da companhia o câmbio de R$ 1,95 proporcionou um ganho contábil (diferente de ganho real) no segundo trimestre entre R$ 1,3 bilhão e R$ 1,4 bilhão. O resultado foi positivo na dívida da Braskem, mas o mesmo não se pode dizer da receita, que também é atrelada em dólar. No final das contas, o efeito no geral foi quase nulo. Tanto que Fadigas nem teve de fazer grandes revisões de planos depois que o dólar despencou. "O melhor para a Braskem e para a economia brasileira é um dólar um pouco mais valorizado, porque aumenta a competitividade do exportador. Para o mercado interno também é bom, porque os importados se tornam mais caros e menos competitivos", opina Fadigas. A empresa brasileira com maior endividamento em dólar é a Petrobrás que, na conversão em reais, deve R$ 47,1 bilhões, seguida pela Vale (R$ 33,5 bilhões) e a Gerdau (R$ 18,6 bilhões). Recentemente, a Gerdau, maior siderúrgica da América Latina, anunciou a renegociação com credores de parte de uma dívida de US$ 3,7 bilhões. O acordo foi fechado com cerca de 40 instituições financeiras até setembro de 2010. A empresa terá de manter a relação entre dívida líquida e o Ebitda inferior a cinco vezes - antes o limite era de quatro. O limite máximo de dívida bruta ficou estabelecido em US$ 11 bilhões. "A situação da Gerdau é a mais preocupante do setor, mesmo com a queda do dólar, porque a dívida é grande. A empresa fez várias aquisições, começou a se endividar e reduziu o ritmo da atividade por conta da crise", opina Gilberto Cardoso, analista da Banif Securities. Outra siderúrgica, a Usiminas ocupa a 10ª posição entre os mais endividados. De acordo com a direção da companhia, além de contar com uma alta posição de caixa (R$ 3,3 bilhões em 31 de março), "tem um perfil de vencimento da sua dívida bastante adequado". Os vencimentos no curto prazo representam 17% e os de longo prazo, 83% do total da dívida. A dívida é composta por 39% de empréstimos e financiamentos em moeda local e 61% em estrangeira. "A desvalorização do dólar deverá ter um impacto positivo no total da dívida da empresa, comparados os períodos de 31 de março e 30 de junho deste ano", informou por meio de nota. Para Darwin Dib, economista do Itaú-Unibanco, a flutuação do câmbio não tem o mesmo impacto que tinha há uma década na vida das empresas. "De lá para cá aconteceram alguns episódios educativos para o setor privado, em 2001, 2002, 2008. Antes as empresas se endividavam fora e não tinham uma estratégia de proteção. Quando a economia migrou para o dólar flutuante, elas aprendem a se proteger." Por ora, Dib não acredita que a moeda americana em baixa afete o dia a dia da iniciativa privada no País: "Não se vê o efeito para as empresas exportadoras no curto prazo. Demora pelo menos nove meses." FRASES Nathan Blanche sócio da Tendências "O dólar barato é bom para quem deve e ruim para quem tem a receber. Mas, por enquanto, o ganho é só contábil. 