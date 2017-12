Alta do real faz banco subir recomendação para tele portuguesa A valorização de 14% do real em relação ao euro este ano fez o banco de investimentos norte-americano JP Morgan elevar a nota das ações da Portugal Telecom de abaixo do mercado para neutra e subir o preço-alvo das ações para 9,1 euros, uma valorização de 4,5% face aos 8,71 euros negociados atualmente. Na nota do banco, datada de 16 de maio, os analistas dizem que a apreciação do real levou a "rever em alta as estimativas para a Vivo", a empresa de celular que reúne no Brasil a Portugal Telecom (PT) e a espenhola Telefónica. Segundo os analistas do banco, depois dos fracos resultados do primeiro trimestre a operadora portuguera está agora "mais atrativa e é uma das poucas ações com potencial de valorização". A JP Morgan considera que esta decisão marca o fim de sucessivas revisões em baixa das recomendações para a empresa.