Alta dos juros faz dólar cair 1,40% A alta dos juros de 22% para 25% ao ano e a sabatina do futuro presidente do Banco Central, na terça-feira, em Comissão do Senado, quando ele defendeu a manutenção da atual política econômica, fizeram o dólar terminar o dia em queda de 1,40%, cotado a R$ 3,525. Na máxima da manhã, o dólar atingiu R$ 3,55, com queda de 0,70%. Ao encerramento da manhã, o dólar valia R$ 3,545, com queda de 0,84%.