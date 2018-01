Alta dos juros faz Petrobras desistir de emitir títulos A decisão do Banco Central de elevar de 22% para 25% os juros no Brasil afetou os planos da Petrobras para este final de ano. A estatal anunciou nesta quinta-feira que cancelou uma emissão de R$ 500 milhões em debêntures (título de renda fixa para empréstimo no mercado) programada para este mês, a terceira que seria feita no mercado interno em 2002. A companhia informou que a alta dos juros teria reflexo direto no custo de captação dos títulos da estatal, que são indexados ao IGP-M. A notícia foi bem recebida pelo mercado financeiro, com os papéis preferenciais da estatal encerrando o dia em alta de 4,6% na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A analistas da BES Securities, Mônica Araújo, diz que a empresa não tem necessidade de caixa agora e já possui recursos para os investimentos. Dessa forma, não seria interessante captar a um custo mais elevado neste final de ano. A especialista acredita que o maior interesse da estatal com a operação era reduzir o montante da dívida atrelada ao dólar e aumentar a participação em reais, criando também uma curva de juros no mercado nacional. O cronograma inicial da operação previa para hoje o final do processo de definição de preços pelo sistema de subscrição, um mecanismo que leva em conta a média das ofertas feita em uma operação. Em fato relevante divulgado hoje, a estatal informou que, com o ?intuito de preservar o interesse dos investidores?, a empresa e os coordenadores da emissão decidiram adiar o lançamento, voltado para o investidor pessoa física. Quando anunciou a captação, o diretor financeiro da Petrobras, João Nogueira Batista, disse que a decisão foi tomada em função da oportunidade que se abriu no mercado, com forte demanda para este tipo de papel emitido pela estatal. "Há uma janela aberta no mercado, a procura pelos papéis foi boa. Então decidimos fazer de novo", disse Nogueira, há uma semana. No comunicado divulgado hoje, a empresa diz que decidirá ?oportunamente sobre o prosseguimento da emissão, tão logo as condições de mercado tornem-se adequadas aos interesses de captação da Petrobrás?. Até o início da noite, nenhum executivo da estatal foi encontrado para comentar o assunto.