Alta dos juros nos EUA não afetará o Brasil, diz o Tesouro O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, afirmou hoje que decisão do Banco Central dos Estados Unidos, de elevar em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros, não terá impacto no mercado brasileiro. ?Veio o índice que o mercado já estava esperando?, afirmou Levy à Agência Brasil, a agência de notícias do governo federal. Levy informou que o assunto deverá ser tema da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) de hoje. ?Todos os fatores são sempre pesados no CMN?, disse.