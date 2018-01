Alta dos preços em alguns produtos é camuflada A inflação, que no passado recente ficava estampada na alta dos índices de custo de vida, agora pode estar camuflada na quantidade dos produtos vendidos nos supermercados. Uma pesquisa diária da cesta básica realizada pela Fundação Procon de São Paulo, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, constatou que o pacote de bolacha de maisena da Triunfo caiu de 200 para 180 gramas, o rolo DE papel higiênico das marcas Neve e Personal teve a metragem reduzida de 40 para 30 metros e todas as marcas de sabão em pó passaram de um quilo para 900 gramas. Em muitos desses produtos o corte nas quantidades não ocasionou a proporcional redução no preço e até houve manutenção dele, o que é um reajuste disfarçado. "Estamos enviando um ofício para o secretário de Acompanhamento Econômico, Cláudio Considera, relatando esses problemas que resultam em prejuízo direto ao bolso e aos direitos do consumidor", afirma a diretora de Estudos e Pesquisas do Procon-SP, Vera Marta Junqueira. A diretora do órgão conta que "esse festival de pesos e medidas", antes restrito ao sabão em pó, começou a ser adotado por fabricantes de outros produtos neste ano. Tanto é que o Procon decidiu substituir itens pesquisados que tiveram alterações nas quantidades. "Deixamos de cotar entre sete e oito itens e substituímos por outras marcas." Na análise da diretora do Procon, essa estratégia é usada para repassar aumentos de custos e conquistar fatias de mercado por causa da acirrada concorrência. A maquiagem de produtos, relembra, já foi artifício usado para aumentar preços em outras épocas, como no Plano Cruzado, em 1986. A diferença é que, naquela época, a maquiagem era usada para enganar o governo porque o preço estava tabelado. Para o coordenador do Índice de Custo de Vida da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, Heron do Carmo, essa mudança de quantidades tira a referência do consumidor, que após anos de inflação alta, voltou a ter o preço como parâmetro. Procurada pela reportagem, a Danone, dona da marca Triunfo, não comentou o assunto. Fabricantes de papel higiênico dizem que seguem tendência mundial.