Alta dos títulos da dívida derruba o dólar A alta dos títulos C-Bonds no mercado da dívida externa brasileira e a queda acentuada do risco Brasil garantiram a continuidade da queda do dólar nesta quinta-feira. A moeda norte-americana permaneceu em queda pelo segundo dia seguido e encerrou a R$ 3,50 (-1,49%) - menor cotação desde 21 de janeiro, a R$ 3,48. Às 19h03, o C-Bond era cotado na máxima do dia, a 77,563 centavos por dólar, com alta de 1,83% sobre o fechamento de ontem. O risco Brasil, que pela manhã recuou até 1.095 pontos, estava às 17h25 em baixa de 66 pontos, a 1.108 pontos base - menor nível desde 30 de junho do ano passado, informou o JP Morgan. Na BM&F, os juros futuros também caíram com a valorização do C-Bond. O DI de julho, o mais negociado, fechou o dia com taxa de 27,40%, contra 27,60% no pregão de ontem. O DI de abril, aquele que expressa a opinião do mercado para a próxima reunião do Copom, ficou em 26,68% hoje, contra 26,73% de ontem. A bolsa paulista subiu 3,01%, com volume financeiro de R$ 538 milhões, também afetada pela alta dos títulos da dívida e queda do risco Brasil.