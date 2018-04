Alta em Wall Street estimula mercados asiáticos A alta dos principais índices do mercado norte-americano (Dow Jones: +0,18%; Nasdaq: +2,12%) refletiu-se na performance dos mercados do sudeste asiático nesta quinta-feira. Na Coréia, o índice Kospi subiu 2,03%, aos 757,71 pontos, a maior alta em 18 meses, com as fortes compras realizadas por investidores estrangeiros. O mercado filipino também registrou recorde de alta (a maior em cinco meses), fechando em +1,69%. A expectativa de recuperação da economia local estimulou as compras em Manila. Taiwan também registrou valorização (+0,56%), apesar da realização de lucros que anulou parte dos ganhos. O mercado confia nas medidas do novo gabinete taiuanês para estimular a economia, mas no final dos negócios decidiu esperar sinais mais claros de recuperação global. O Nikkei 225 encerrou o dia em +0,33%, em decorrência da alta do setor de tecnologia nos EUA. Os papéis da Advantest subiram 4,2% e os da Tokyo Electron Ltd., 4%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,45%; Indonésia: +2,41%; Malásia: -0,52%; Tailândia: +1,04% e Cingapura: -0,23%.