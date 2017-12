Alta em Wall Street estimula mercados asiáticos O bom desempenho dos principais índices do mercado norte-americano na sexta-feira refletiu-se hoje no sudeste asiático. O Dow Jones subiu 1,60% e o Nasdaq avançou 1,33%. A bolsa taiuanesa teve seu melhor desempenho em quase 15 semanas, encerrando o dia em alta de 3,01, aos 4.692,94 pontos, em razão das boas perspectivas para o setor de tecnologia. O pregão sul-coreano avançou 2,41%, a maior alta em cinco meses, com a procura de blue chips por investidores estrangeiros. A maior alta do dia foi Kookmin Bank, o maior banco de varejo do país, cujos papéis subiram 4,8%. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio subiu 1,46%, a quarta alta consecutiva, registrando seu melhor nível em três meses. Os melhores desempenhos foram de ações de alta tecnologia e de empresas exportadoras, como Sony, Honda e Canon. Já em Manila (Filipinas), os investidores decidiram realizar lucros e a bolsa local sofreu retração de 0,34%. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,34%; Indonésia: +1,68%; Malásia: estável; Tailândia: +0,45% e Cingapura: +2,67%.