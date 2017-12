Alta generalizada do juro acelera inadimplência

Entre março de 2013 e o mês passado, enquanto a taxa básica de juros passou de 7,25% ao ano para 14,25% ao ano, os juros médios cobrados das empresas pelos bancos passaram de 43,58% ao ano para 61,77% ao ano. O custo das contas garantidas, espécie de crédito rotativo das empresas, chegou aos 6,99% ao mês (124,97% ao ano), bem acima dos juros do capital de giro (32,92% ao ano) e do desconto de duplicatas (40,43% ao ano).

Ainda mais expressivos foram os aumentos dos juros para as pessoas físicas, que variam do mínimo de 28,93% ao ano nas operações de crédito direto ao consumidor (CDC) dos bancos, ao máximo de 350,79% ao ano no cartão de crédito. A taxa média cobrada de pessoas físicas foi de 7,14%, a maior desde julho de 2009.

Juros e tributos em alta reduzem a renda disponível das famílias e elevam o risco de inadimplência, observou o diretor econômico da Anefac, Miguel de Oliveira. As linhas do cartão de crédito e do cheque especial são as mais gravosas. O aumento da inadimplência é a justificativa dos bancos para continuar elevando os juros. É o que espera Oliveira para os próximos meses. A questão são os efeitos dessa política.

Os atrasos foram maiores nas dívidas não bancárias (+22,5% neste ano, em comparação com igual período do ano passado), mas também aumentou o valor médio dos cheques sem fundos, de R$ 1.715,50 para R$ 1.882,47 (+9,7%). A evolução foi mais lenta no caso das dívidas com bancos (+1,4%, para R$ 1.282,87) e caiu 2,9% em títulos protestados.

Os consumidores parecem dispostos a evitar ao máximo entrar nas listagens negativas dos serviços de proteção ao crédito ou deixar de pagar os empréstimos bancários, para não perder o crédito.