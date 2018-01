Alta na produção de petróleo não deve ser decidida em Amsterdã A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) não deve chegar a um consenso sobre a elevação de seu teto oficial de produção neste fim de semana em Amsterdã, porque nem todos os Ministros estarão presentes, disse fonte senior da Opep à agência Dow Jones. Segundo ele, "sem a presença de todos será impossível chegar a um acordo sobre o aumento da produção". Os Ministros da Opep devem realizar encontro informal sábado, paralelamente ao Fórum Internacional de Energia, que acontecerá nos dias 22 e 24 de maio, em Amsterdã. No encontro, os Ministros devem discutir proposta da Arábia Saudita de elevar o teto oficial de produção do grupo em pelo menos 1,5 milhão de barris. A fonte acrescentou que "embora todas as delegações da Opep devam enviar um representante para Amsterdã, isso não será suficiente para tomar uma decisão".