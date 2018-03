Alta nas vendas deve superar 5% este ano, estima Abras O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Sussumu Honda, disse hoje que as vendas reais dos supermercados neste ano devem superar o patamar de 5%, o que significa um aumento da previsão anterior da entidade, que era de 4,5%. O setor deve encerrar 2009 com faturamento real de R$ 169 bilhões. Segundo o dirigente, os fatores que contribuem para esse desempenho são o crescimento da taxa de emprego e o avanço da massa salarial. No acumulado dos nove primeiros meses do ano o setor mostra expansão de 5,37%.