Alta no consumo de energia no NE passa média nacional A região Nordeste foi a que apresentou o maior crescimento no consumo de energia no País no período de doze meses terminado em janeiro passado, de acordo com levantamento da Eletrobrás. O consumo nordestino cresceu 6,5% no período, taxa bastante superior aos 2,8% de crescimento do uso de eletricidade em todo o País apurados pela estatal. O crescimento do consumo de energia nordestino foi puxado pelas categorias residencial e "outros", que embute principalmente os consumidores do setor rural. No período de doze meses terminado em janeiro, o crescimento do consumo residencial foi de 9,3% e o de outros, de 12,7%. No País, as taxas de crescimento registradas para as duas categorias foram de, respectivamente, 3,4% e 5,7%. Residências De acordo com a Eletrobrás, o sistema interligado Norte/Nordeste foi o único a apresentar, em janeiro, um aumento, de 2,8%, na média de consumo por residência, em comparação ao mesmo mês de 2003. No País, o consumo médio residencial apresentou uma retração de 0,2% em janeiro. No sistema interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste, a retração foi de 0,4%. O número de consumidores residenciais cresceu 5,5% em janeiro desse ano, ante o mesmo mês de 2003, taxa inferior somente à expansão de 5,8% no número de clientes residenciais observada no sistema isolado Norte. No sistema interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste, o aumento foi de 2,8%. O consumo do comércio cresceu 7,9% no Nordeste, enquanto que o consumo industrial apresentou aumento de apenas 1,5% no período. No País, os consumos comercial e industrial aumentaram, respectivamente, 3,9% e 1,1%.