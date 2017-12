Alta no diesel deve encarecer frete A alta de 12% no preço do diesel deve influenciar o valor do frete cobrado pelos caminhoneiros. Uma das conseqüências é a elevações no preço dos produtos de todos os segmentos. Isso porque o valor do transporte é um dos componentes para a definição de preços. De acordo com o diretor do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos do Estado de São Paulo (Sindicam), Claúdio de Oliveira, o sindicato já está fazendo os cálculos do impacto do diesel nos custos do frete. Os 10 mil associados aguardam os resultados para entrar em negociação com as empresas que embarcam a carga. Segundo ele, o aumento dos fretes será imediato, mas deverá variar conforme os valores cobrados e a ociosidade dos transportadores em determinadas regiões do Estado. De acordo com Oliveira, os reajustes dos fretes deverão ser menores do que o aumento previsto do combustível, pois o mercado de transporte de carga está atualmente com fretes muito baixos por causa da grande concorrência entre os caminhoneiros