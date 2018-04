Alta no preço dos alimentos eleva inflação em outubro A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado-15 (IPCA-15) subiu para 0,29% em outubro, depois da alta de 0,05% em setembro, segundo divulgou nesta terça-feira o IBGE. A taxa ficou perto do teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que estavam entre 0,20% a 0,30%, mas ficou acima da mediana das estimativas, que eram de 0,25%. Os alimentos, com aumento de 0,47% em outubro, ante -0,06% em setembro, representaram o principal impacto de alta para a taxa de outubro. Até outubro de 2006, o IPCA-15 acumulou variação de 2,22%, e nos últimos 12 meses, de 3,41% A alta nos preços dos alimentos no índice de outubro foi pressionada especialmente pelo item carnes, com alta de 3%. No caso do frango o aumento foi ainda maior, de 7,12%. Segundo o documento de divulgação do IBGE, o período de entressafra pressionou a elevação nos preços das carnes. Além disso, foram destaque no grupo dos alimentícios as altas no tomate (21,46%), feijão carioca, aumento de 4,85% e a batata inglesa, crescimento de 3,89%. Houve queda de preços em outros alimentos como açúcar cristal, baixa de 5,36% e refinado, redução de 2,72%, feijão preto, queda de 3,32% e cenoura, que registrou baixa de 6,50%. O item cigarro teve variação de 2,91% em outubro, por conta do reajuste ocorrido em algumas regiões em 7 de outubro. Houve alta também em artigos de vestuário, aumento de 0,80% e na taxa de água e esgoto, que teve crescimento de 1,08%, com o reajuste ocorrido na região metropolitana de São Paulo desde 31 de agosto. O IPCA-15 continuou sendo pressionado pelos salários dos empregados domésticos, que tiveram aumento de 1,39%, que mostraram variação inferior à de setembro ,quando cresceram 1,97%. Os combustíveis, continuaram em queda no índice de outubro, quando a gasolina sofreu redução de 0,43% e álcool teve queda de 4,77%.