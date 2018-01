Alta no preço dos alimentos eleva IPCA-15 em novembro Os alimentos aceleraram a alta da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado-15 (IPCA-15) que ficou em 0,37% em novembro, superando a alta de 0,29% em outubro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que esperavam um índice entre 0,32% a 0,40%, mas ficou acima da mediana das projeções, que eram de 0,35%. Os produtos alimentícios, registraram aumento de 1,35% em novembro, ante 0,47% em outubro. Os alimentos contribuíram sozinhos, com 0,27 ponto porcentual, ou 73% do total da taxa em novembro. Até novembro de 2006, o IPCA-15 acumulou variação de 2,60%, e nos últimos 12 meses, de 2,99%. Segundo o IBGE, em período de entressafra as carnes ficaram 4,23% mais caras. No caso do frango o aumento foi ainda maior, de 7,12%. Além disso, outros itens importantes na despesa das famílias ficaram mais caros neste mês. O tomate teve alta de 28,01%, a batata-inglesa, crescimento de 6,63%, farinha de mandioca, alta de 4,66%, carne-seca, aumento de 3,76%, frutas, alta de 3,39%, lingüiça, alta de 2,34% e arroz com aumento de 3,65%. Houve queda de preço em alimentos como açúcar cristal, baixa de 7,66% e refinado, redução de 3,26%, na cenoura, com baixa de 9,83% e no leite pasteurizado, com queda de 1,04%. O litro de álcool também registrou queda no índice de novembro com redução de 1,36%, assim como automóvel usado com baixa de 2,20% e aparelhos de televisão, som e informática, com queda de 1,01%.