Alta no preço dos alimentos puxa IPC-S para 0,48% Empurrado principalmente pela alta das frutas na semana, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 7 de março registrou alta de 0,48%, ante 0,34% apurado no indicador anterior, até 28 de fevereiro, segundo divulgou nesta quinta-feira, 8, a Fundação Getúlio Vargas. A taxa ficou acima das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,26% e 0,36% (mediana de 0,31%). Segundo a FGV, a principal contribuição para o aumento da taxa partiu do grupo alimentação. Das sete classes de despesa que formam o índice geral, esta foi a que registrou o maior avanço em sua taxa de variação, de 1,17% para 1,70%. Assim como a o indicador de alimentação, saúde e cuidados pessoais (0,29% para 0,35%) e educação, leitura e recreação (0,24% para 0,27%) também apresentaram aceleração, porém, de forma menos acentuada. O indicador de habitação se manteve praticamente estável, passando de zero para 0,04%, bem como o de despesas diversas, que registrou a mesma variação de 0,26% da semana anterior. Transportes foi a única das sete classes a apresentar desaceleração - de 0,57% para 0,31%. Enquanto a única que registrou indicador negativo foi a de vestuário (-2,12% ante -2,16% na semana anterior). Segundo a FGV, as principais influências sobre o IPC-S esta semana partiram dos itens frutas (0,08% para 3,20%) e aves e ovos (1,16% para 2,79%). Dos 27 tipos de frutas pesquisadas, 16 registraram elevações em suas taxas, mostrando uma tendência bem disseminada de alta neste segmento, em que o mamão papaya (7,97% para 14%) foi o principal destaque.