Alta nos EUA direciona mercados asiáticos A forte recuperação dos principais índices do mercado americano ontem resultou em alta nas principais bolsas do sudeste asiático nesta quarta-feira. O Dow Jones subiu 2,87% e o Nasdaq teve alta de 4,44%, recuperando cerca de um terço das perdas dos três pregões anteriores. O Nikkei 225 fechou em +3,51%, apesar de os analistas afirmarem que ainda é necessário acompanhar atentamente o desempenho de Nova York hoje. Em Taiwan, a bolsa subiu 3,25%, a primeira alta da semana desde o início das tensões políticas entre o país e a China. Uma declaração do presidente taiuanês, afirmando que os dois países são nações independentes irritou o governo chinês, que considera Taiwan uma província rebelde. Seul teve sua primeira alta depois de cinco pregões consecutivos em queda. O índice Kospi encerrou o dia com valorização de 0,83%, mas há temores de queda com o vencimento dos contratos de opções amanhã e com o desempenho do mercado americano. Nas Filipinas, a procura por barganhas garantiu a alta de 0,55%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,98%; Indonésia: +1,49%; Malásia: +0,32%; Tailândia: +1,36% e Cingapura: +1,51%.