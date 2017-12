Alta nos preços da indústria preocupa Bradesco O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco afirmou em seu boletim de hoje que os índices de inflação divulgados ontem (IPC-S, FGV, 0,66%) e hoje (IPC-Fipe, 0,71) não são preocupantes. Mas ressaltou que a inflação pode sofrer o impacto de reajustes previstos na indústria, o que pode ser um fator de cautela do Copom nas reuniões de ontem e hoje. A pesquisa de Sondagem Industria da FGV divulgada na semana passada mostrou que 39% das empresas da indústria de transformação pretendem elevar os preços no primeiro trimestre deste ano. Além disso, destaca a análise do Bradesco, existe a pressão dos aumentos de matérias primas, como aço, resinas plásticas e papelão. "Se as intenções se concretizarem, teremos um IPA industrial mais pressionado nos próximos meses", ressalta o boletim. Mas o Bradesco lança dúvidas sobre se os aumentos da indústria serão sancionados pela demanda, temor alimentado pelo próprio setor industrial.