Alta nos transportes impulsiona inflação medida pelo IPC-S A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 15 de dezembro subiu 0,39%, ante aumento de 0,33% apurado no indicador anterior, de até 7 de dezembro. A taxa foi anunciada nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,36% a 0,48%, e abaixo da mediana das expectativas, que estavam em 0,41%. De acordo com a FGV, a aceleração na taxa do IPC-S foi impulsionada pela elevação de preços mais intensa no grupo Transportes, que tiveram alta de 0,61% para 1,69%, na passagem do IPC-S de até 7 de dezembro para o índice de até 15 de dezembro. Das sete classes de despesa usadas para cálculo do indicador, quatro registraram aceleração ou deflação mais fraca de preços, no mesmo período. Além de Transportes, é o caso de Educação, Leitura e Recreação, que subiu de 0,27% para 0,42%; Saúde e Cuidados Pessoais, alta de 0,18% para 0,25%; e Habitação, variação de -0,23% para -0,15%. Os outros grupos registraram desaceleração de preços, como Alimentação, redução de 0,67% para 0,24%; Vestuário, queda de 0,37% para 0,21%; e Despesas Diversas, variação de 1,87% para 1,82%. Por produtos, as altas de preço mais expressivas foram registradas em tarifa de ônibus urbano, alta de 4,47%; mamão da amazônia - papaya, aumento de 34,16%; e cigarro, aumento de 6,01%. Já as mais expressivas quedas de preço foram apuradas em limão, queda de 35,02%; tarifa de eletricidade residencial, redução de 1,05%; e batata-inglesa, baixa de 9,03%.