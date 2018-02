Alta regulação reduzirá crédito, dizem bancos ingleses

Josef Ackermann, que preside o conselho de gerenciamento do Deutsche Bank e o conselho do Instituto Internacional de Finanças, disse que os grandes bancos possuem uma posição exclusiva que lhes permite oferecer uma série de fontes de financiamento para as empresas. "Os grandes bancos são os mais eficientes no fornecimento de serviços requisitados por companhias multinacionais - em outras palavras, as companhias que formam a rocha matriz das nossas economias", afirmou Ackermann.

A FSA propôs também que os bancos tracem planos sobre como realizar seu próprio desmonte caso passem por dificuldades financeiras. A agência reguladora afirmou no mês passado que os bancos talvez precisem separar suas unidades de varejo das unidades de operações de maior risco caso estes planos apontem estruturas de negócio muito complexas. Ackermann, no entanto, disse que a elaboração destas medidas seria difícil e poderia criar empresas fracas. "Estes testamentos detalhados seriam muito teóricos e levariam a estruturas corporativas ineficientes que criariam poças de capital." As informações são da Dow Jones.