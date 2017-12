Altamir Lopes destaca compromisso do governo com esforço fiscal O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes, avaliou que o resultado das contas do setor público em março mostra o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal. Para ele, o superávit primário ? arrecadação do governo menos os gastos com as autarquias municipais, estaduais, federal e as empresas estatais ? acumulado no trimestre reforça um pouco mais a segurança no cumprimento das metas futuras. Ele lembrou que o governo tem uma margem de R$ 6 bilhões no superávit em relação à meta acertada com o FMI. "Cumprimos uma meta trimestral. Esses R$ 6 bilhões de margem vêm favorecer o cumprimento da meta estabelecida para o resto do ano, de 4,25 % do PIB", afirmou Lopes. Altamir Lopes destacou que o superávit primário de março é maior resultado mensal da série do BC, que começou em 1991. O chefe do Depec ressaltou ainda como importante no mês o fato de todas as esferas de governo terem apresentados resultado positivo nas suas contas. "Esse resultado vem em linha com o objetivo de responsabilidade fiscal", acrescentou. Segundo ele, não "há atipicidades" no resultado de março. "O que tem de novo é o superávit das estatais", disse Altamir. O chefe do Depec comentou que já era de se esperar uma melhora no resultado das estatais, depois dos déficits registrados em janeiro e fevereiro. Veja mais informações nos links abaixo.