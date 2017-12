Altas taxas prejudicam investidor Bancos estão utilizando as alta taxas de administração para compensar vantagens e promoções que dizem estar devolvendo aos cotistas após o final da operação. A rentabilidade dos fundos pode estar prejudicada devido às taxas de administração cobradas pelas instituições. Por isso, o investidor deve estudar bastante a relação entre o custo do serviço e o benefício recebido, incluindo o rendimento, na escolha do fundo, mas sem abrir mão de um bom atendimento e da qualidade de serviço da instituição financeira. A explicação das instituições é que as contas pequenas custam mais para o banco e que o cliente pessoa física exige uma estrutura e serviços com custos maiores. Outra saída encontrada pelos bancos é a de cobrar taxas altas para compensar a isenção da cobrança de impostos, como a CPMF. As taxas altas estão espalhadas por diversos estilos de investimentos em fundos. Na pesquisa diária feita pela Agrif, empresa que analisa a performance dos fundos de investimentos, o investidor pode observar que existem fundos de renda fixa que chegam a cobrar uma taxa de que varia de 8% a 20% e a rentabilidade não ultrapassa 5,50% ao ano. No mercado de fundos DI, a história se repete. As taxas variam de 6% a 8% e a rentabilidade vai até 5,45%. Nos fundos de ações, as taxas também são elevadas entre 10% e 12% . Já nos fundos cambias, o investidor paga taxas que variam entre 3% e 4%, com rentabilidade de no máximo 5,97%. Renato Ramos, administrador de renda fixa do HSBC, diz que o banco cobra a taxa de administração mais alta em seus fundos de rendimento menor, porque após o período de aplicação o investidor vai ser reembolsado nos gastos com CPMF. Esta medida é adotada o fundo HSBC Cambial Plus. O investimento inicial é de R$ 500 e a taxa de administração é de 3%. Já a rentabilidade é de 1,84% ao ano. Analista diz que o importante é qualidade do serviço O diretor de Fundos do banco BNL, Cláudio Lellis, acha que as a relação entre taxa de administração e rentabilidade não deve ser a principal preocupação do investidor. Lellis ressalta que o importante é a performance do fundo, a qualidade do gestor e os serviços que eles oferecem. Ele explica que quem aplica menos paga taxas maiores porque os bancos trabalham com a diferenciação de clientes. Quem traz mais recursos para o banco, paga menos. "As taxas são cobradas em relação ao potencial de investimento dos clientes", revela. No Citibank, a cobrança das taxas de administração também é mais alta para os fundos de investimento que têm volumes menores de ínicio. "As contas pequenas custam mais para os bancos", disse Paulo Caricatti, diretor de renda fixa do banco. Confira nas tabelas abaixo os fundos que possuem as maiores taxas de administração do mercado. Fundos de Renda Fixa Nome do fundo Taxa de administração Rentabilidade ao ano Banco Cidade Curto Prazo 20% 0,01% Banrisul Automático 12% 2,68% Rend 10% 0,27% Nossa Caixa FIF CP 8% 4,90% América do Sul CP 8% 5,04% Banestado Especial FIF 8% 5,22% Banrisul Curto Prazo 8% 4,81% Fonte: Agrif Fundos DI Nome do fundo Taxa de administração Rentabilidade ao ano Citidaily Plus 8% 5,04% BNL Personale 30 FAQ FIF 8% 4,62% BCN Soma 8% 3,3% Bandepe FAQ Fortune DI 7% 5,45% Bradesco Fácil CP 6% 4,8% Bradesco FAC CP Versátil 6% 3,71% Fonte Agrif Fundos de Ações Nome do fundo Taxa de administração Rentabilidade ao ano BNL Ações 12% -16,76% MB Ações 12% -3,46% BBVA Ações 10% 2,51% Unibanco Cred. Ações 10% 5,12% Multi Stock F.I.A 10% -10,87% Fonte: Agrif Fundos Cambiais Nome do fundo Taxa de administração Rentabilidade ao ano Sudameris Cambial 4% 5,73% HSBC Cambial Plus 3% 1,84% Real FAQ Cambial 3% 0,91% Citicambio 3% 2,63% Bradesco Cambial 3% 5,97% Fonte: Agrif