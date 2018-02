Alteração da legislação cambial é publicada no Diário Oficial O Diário Oficial da União trouxe nesta sexta-feira a Medida Provisória que alterou a legislação cambial. O texto da MP 315 confirma a permissão para que as empresas exportadoras mantenham fora do País recursos obtidos com suas vendas. A definição do porcentual que poderá ser deixado no exterior ficou como atribuição do Conselho Monetário Nacional (CMN), conforme foi anunciado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na ocasião, Mantega informou que o CMN definiria inicialmente esse porcentual em 30%. Os dólares deixados fora do País deverão ser usados exclusivamente para "realização de investimento, aplicação financeira, ou pagamento de obrigação próprios do exportador". Não será permitida a realização de empréstimos com o recurso. O texto da MP traz duas medidas que não constam do pacote cambial e que ainda serão explicadas pelo ministério da Fazenda. Uma trata da novação de contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) realizados no âmbito da lei que permitiu as privatizações, "visando dar-lhes forma de instrumento híbrido de capital e dívida". A outra trata da redução, a zero, da alíquota de Imposto de Renda nas operações envolvendo contratos de arrendamento mercantil de aeronaves ou motores a elas destinados. A MP confere, também, ao CMN o poder de estabelecer contratos simplificados de operação simultânea de compra e venda de dólares. Os valores dessas operações deverão circular, integralmente, pela conta bancária do exportador no Brasil. Registro de contrato A MP atribui ao BC a responsabilidade por manter o registro dos contratos de câmbio referentes às exportações, mas a autoridade monetária fornecerá à Receita os dados do registro. Além disso, os exportadores que deixarem dólares fora do País terão que declará-los à Receita, o que implicará também autorização para que o Fisco obtenha junto a instituições financeiras estrangeiras informações sobre a utilização dos recursos. A multa para quem descumprir as regras da flexibilização da cobertura cambial será de 10% do montante que está no exterior ou do valor utilizado fora das regras. Além disso, a não prestação de informações à Receita acarretará multa de 0,5% ao mês, limitada a 15%. A MP 315 traz, também, a determinação para regularização, no BC, do capital estrangeiro registrado nos balanços das empresas. O descumprimento das regras de registro provoca multa de R$ 1 mil a R$ 250 mil, conforme gradação a ser definida pelo CMN. A medida provisória autoriza também o pagamento de compras em free shops em moeda nacional.