Moody's dá alerta, mas rating ainda é favorável, diz Leão SÃO PAULO - A decisão da agência de classificação de risco Moody's, de rebaixar o rating de crédito do Brasil, de Baa3, de Baa2, pode ser avaliada com um alerta, mas é importante lembrar que o rating do País ainda é favorável, já que continua no grau de investimento e a perspectiva é estável. A análise é do economista-chefe da Parallaxis Consultoria, Rafael Leão, que, em entrevista ao Broadcast, disse que o procedimento já era aguardado. "Aparentemente, o movimento busca se harmonizar com as demais agencias de avaliação. Era esperado, acho que estava na conta", comentou.