Alto consumo de energia pode causar escassez O consumo de energia elétrica no País está crescendo rapidamente. Segundo o economista Armando Franco, da consultoria Tendências, o aumento poderá resultar em escassez de energia em 2002. Para evitar que isso aconteça, Franco considera necessário que o governo invista imediatamente na criação de usinas. Com base em dados da Eletrobrás, o consumo de energia teve um aumento de 4,7% de janeiro a setembro. A expansão do consumo de energia foi puxado principalmente pelo setor comercial, especialmente os shopping centers e as lojas de conveniência abertas 24 horas, que registrou um crescimento de 7,8%.No setor industrial, nos três primeiros trimestres de 2000, o aumento no consumo de energia foi de 6,3%. "O consumo doméstico mostrou um crescimento de apenas 2,1% de janeiro a setembro do ano passado. Isso pode ser explicado, provavelmente, pelo reajuste das tarifas muito acima de qualquer correção salarial", disse Franco. De acordo com o estudo, o consumo médio por residência caiu de 178 quilowatts/mês, de janeiro a setembro de 1999, para 174 quilowatts/mês. "As pessoas estão mais preocupadas em economizar com energia elétrica".