Alto investimento da Petrobrás puxa compra

Em meio à mais grave crise desde a década de 30, os investimentos bilionários da Petrobrás atraíram a atenção de fabricantes de máquinas e equipamentos de petróleo e gás do mundo todo. A estatal vai investir US$ 174,4 bilhões até 2013. A descoberta das megarreservas do pré-sal também é sinal de um futuro promissor no Brasil para fabricantes de máquinas, sejam nacionais ou importadas. "O assédio é geral. Os descontos oferecidos nas licitações da Petrobrás são pesados. As empresas cortam na carne e oferecem preços muito justos", disse Marcelo Veneroso, diretor-geral da Neuman & Esser, fabricante alemã de compressores para petróleo e gás, que tem fábrica no Brasil desde 1997. Segundo o executivo, a queda dos preços do petróleo e, principalmente, a escassez de crédito global, levaram petroleiras de diversos países a atrasar seus investimentos. O impacto para os fabricantes de máquinas é significativo. O faturamento atual está garantido no setor, porque os contratos são de longo prazo, mas as carteiras de novos pedidos despencaram a partir de dezembro em vários países. Os preços das máquinas e equipamentos para petróleo e gás já caíram 18% no mercado internacional desde o início da crise. No Brasil, a Petrobrás paralisou os pedidos por novas máquinas no início de dezembro, por conta de um aperto no seu fluxo de caixa, mas as encomendas começaram a ser retomadas em maio. A estatal, no entanto, estão conseguindo preços bem mais baixos do que antes da crise. Veneroso conta que sua empresa se prepara para uma grande concorrência da Petrobrás em agosto. A estatal promete encomendar 13 compressores, um contrato que pode chegar a R$ 180 milhões. É um número significativo para a Neuman & Esser, que fatura R$ 100 milhões no País. "Estamos sentindo que não vai ser brincadeira. O interesse dos concorrentes é muito grande", diz o executivo. Ele conta que seus principais adversários são marcas americanas e europeias, mas com fábricas na China e na Índia. Segundo Veneroso, o setor percebe boa vontade no alto escalão da Petrobrás para utilizar as compras da estatal como instrumento de política industrial e estimular os fabricantes nacionais. Mas é preciso definir como fazer sem descumprir as regras internacionais ou atrair críticas se os equipamentos locais custarem mais caro.