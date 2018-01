Alugue ou compre seu imóvel online Agora, os interessados em alugar ou comprar um imóvel já podem contar com mais um canal de informação. Foi lançado, na semana passada, o site planetaimovel.com.br., portal oficial do Secovi-SP, controlado pelas Organizações Globo e pelo Grupo Estado. Pelo site, o consumidor pode pesquisar preços de venda e de locação de casas e apartamentos e até mesmo fazer anúncios para venda do seu imóvel. Quem possui apartamento e tem dúvidas sobre condomínio também pode obter por meio de um link do site as principais informações de acordo com o Guia do Condomínio, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). O presidente do Secovi, Walter Lafemina, diz que com esse novo serviço os clientes imobiliários poderão obter com mais facilidade as informações do mercado e acompanhar a dinâmica do setor .