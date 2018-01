Aluguéis aumentaram 28% em dezembro Levantamento do Secovi-SP, sindicato da habitação, sobre o comportamento do mercado de locação apontou alta nos aluguéis residenciais no mês de dezembro na cidade de São Paulo, com variação positiva de 28%. No acumulado do ano de 2000 houve queda média nos valores da ordem de 2,6%. Os aluguéis das regiões Norte, Sul e Leste tiveram acréscimos médios em torno de 4%, enquanto os das zonas Oeste e Centro revelaram estabilidade durante o mês de dezembro. Analisando-se o comportamento em termos de número de dormitórios, a maior elevação no período foi nos imóveis de 3 ou mais quartos, que acusaram alta média de aproximadamente 5%, enquanto os de 1 dormitório revelaram igualdade nos valores locatícios. As casas e apartamentos de 2 quartos apresentaram aumento médio em dezembro de 2,8%.