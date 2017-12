Aluguéis com reajuste de 0,66 % em junho Os proprietários de imóveis na cidade de São Paulo aumentaram o valor do aluguel residencial em junho, segundo levantamento feito pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (Aabic). O reajuste ficou estampado no avanço de 0,66% do Índice Periódico de Valor Médio dos Aluguéis Residenciais (Ipevemar), em relação a maio. No acumulado do primeiro semestre, os valores locatícios tiveram elevação de 3,74%. Os porcentuais de reajuste, de todo modo, ficaram abaixo da inflação medida pelo IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, de 0,98% e 4,32%, respectivamente. Uma das razões do aumento, ainda de acordo com a Aabic, foi a queda na oferta de imóveis para locação que recuou, em média, 10,2% em junho, caindo de 34.800 unidades ofertadas para 31.250.