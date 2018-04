Aluguéis comerciais na Berrini (SP) caem 40% Imóveis de alto padrão na avenida Luís Carlos Berrini, zona Sul da cidade, estão sofrendo queda no preços de seus aluguéis por causa do grande nível de desocupação de seus escritórios. O diretor da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), Luiz Paulo Pompéia, afirma que existiu nos últimos meses uma grande fuga de empresas dos escritórios de alto padrão da região da Berrini e da Vila Olímpia. "A crise econômica mundial está afetando os investimentos nos escritórios comerciais da região. Empresas multinacionais estão deixando vagos alguns espaços na Berrini e na Vila Olímpia", explica. De acordo com o diretor da Embraesp, os escritórios comerciais da região começaram a se expandir entre 1998 e 1999, com a chegada de muitas empresas de tecnologia e telecomunicações do exterior. "Ocorreram vários lançamentos nessa época e ainda continuam sendo lançados grandes empreendimentos na região", avisa Luiz Pompéia. Ele alerta que os escritórios da Berrini são ocupados em sua maioria por organizações estrangeiras. A desocupação dos escritórios comerciais da região começou entre o final do ano 2000 e durante todo o ano passado, afirma o diretor da Embraesp. "Esta desocupação aconteceu porque grande parte das empresas de telecomunicações e tecnologia de ponta fecharam ou quebraram e bons imóveis ficaram vagos", destaca. Luiz Pompéia explica que o esvaziamento provocou a queda dos valores dos aluguéis da região. O diretor da Embraesp conta que no início do ano 2000 o preço do aluguel na região da Berrini e Vila Olímpia era de R$ 60,00 a R$ 70,00 por metro quadrado. Desde então, esses aluguéis caíram para R$ 35,00 a R$ 40,00, por metro quadrado. "Em função de um esvaziamento nos escritórios da região, os valores do aluguéis caíram. Grandes empresas estão saindo de grandes espaços para lugares mais baratos", afirma. Luiz Pompéia conta que as empresas se mudaram da Berrini e da Vila Olímpia para diversas regiões da cidade como Moema, Pinheiros e Vila Mariana. "Nestas regiões também existem bons prédios com alta tecnologia e com aluguéis mais baratos", avalia o diretor da Embraesp. Investidor deve avaliar oportunidades Apesar do quadro desfavorável, o diretor da consultoria de investimentos imobiliários Cushman & Wakefield, Paul Weeks, avalia que ainda existem na região empreendimentos que dão retorno de até 1,3% por mês. "Mesmo com a saída de grandes empresas de telecomunicações e ´ponto com´ da região, existem imóveis que oferecem um bom retorno de investimento. Cabe ao investidor analisar as melhores oportunidades", explica. Veja nos links abaixo a opinião de analistas do mercado financeiro sobre as vantagens e riscos de se investir em imóveis. Os analistas recomendam a escolha de um bem subvalorizado, a formação anterior de uma reserva financeira, cuidados com a documentação, evitar o financiamento e tomar medidas para reduzir o risco com a inadimplência.