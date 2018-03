Aluguéis comerciais sobem 0,25% em fevereiro em SP O valor dos aluguéis comerciais subiu em média 0,25% em fevereiro na cidade de São Paulo, na quinta alta consecutiva nos últimos 12 meses. A pesquisa mensal, realizada pela Hubert Imóveis, destaca que a região da Paulista teve valorização de 1,57%. Esse resultado fica ainda longe da inflação do mês, que atingiu 2,28% segundo o Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M). A alta não ocorreu, entretanto, em todas regiões pesquisadas. Os aluguéis comerciais no Centro Velho e Centro Novo caíram respectivamente 1,01% e 0,56%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice médio continua em queda ? negativo em 3,51%, enquanto o IGP-M do período aponta uma alta de 30,60%. Hubert Gebara, diretor da empresa responsável pela pesquisa, acha que a valorização média dos aluguéis comerciais em fevereiro consolida novo ciclo de alta. Segundo ele, os valores locatícios do segmento podem se tornar ainda mais atraentes para investidores nos próximos meses, principalmente se a inflação cair.