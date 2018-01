Aluguéis comercias com preços recordes Segundo estudos da empresa Cushman & Wakefield Semco, a diminuição da oferta de escritórios já está pressionando os valoresdos aluguéis. Em algumas localidades, os espaços classe A para locação atingiram preços recordes de R$ 65,00 o metro quadrado nos últimos meses. Nesse segmento, a região da Faria Lima superou a Paulista tornando-se a zona de aluguel mais caro em São Paulo. O executivo da Cushman, Paul Weeks, diz que as construtoras já estão acordando para essa realidade, mas, no curto prazo, dificilmente conseguirão suprir toda a demanda de um segmento que requer recursos muito elevados. Ele diz que o setor tem como investidor tradicional os fundos de pensão. Mas agora começa a ser explorado pelos fundos imobiliários. E é exatamente nesse último segmento que o médio e pequeno investidor pode pegar carona para aplicar o seu capital e conseguir um bom retorno. Na análise do diretor de Produtos da Fernandez Mera Oncor, Ademir Bueno, atualmente, os edifícios novos, de laje grande, com segurança, modernos, estão sendo alugados por preços que vão de R$ 50,00 a 60,00 o metro quadrado. Bueno diz que existe procura por prédios de ocupação exclusiva, com área de 4.000 a 5.000 metros quadrados. A procura é maior nas regiões do Itaim, Vila Olímpia, Marginal Pinheiros, Pinheiro e imediações do metrô. Fernandez Mera estuda novos projetos no segmento comercial A Fernandez Mera Oncor, empresa que monta projetos para construtoras e incorporadoras e comercializa o produto, já está com projetos voltados para esse segmento. Segundo Bueno, imóveis classe A custam de R$ 4 mil a R$ 5.500,00 o metro quadrado. Supondo o valor menor, de R$ 4 mil, um prédio para ocupação exclusiva de 2.000 metros quadrados custa R$ 8 milhões. O retorno do capital com a locação, atualmente, está em torno de 1% ao mês. Ou seja, esse imóvel teria aluguel mensal de R$ 80 mil. Um rendimento bruto, sujeito ao recolhimento do Imposto de Renda, de 27,5%, depois de todas as deduções a que o contribuinte tiver direito.