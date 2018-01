Aluguéis comericiais caem 1,57% em média em agosto em SP O valor dos aluguéis comerciais caiu em média 1,57% em agosto em São Paulo. É a sexta queda seguida e atingiu todas as regiões pesquisadas. O Centro Velho da capital teve a maior desvalorização: 2,25%. Com esse resultado, o índice dos últimos 12 meses foi de menos 5,74%, enquanto o IGP-M do período ficou em mais 22,87%. A pesquisa é da Hubert Imóveis, que divulga mensalmente a tendência dos aluguéis comerciais em São Paulo. O diretor da empresa, Hubert Gebara, acha que a queda dos aluguéis comerciais pelo sexto mês consecutivo com o desaquecimento da economia, está confirmando um novo ciclo de baixas para o segmento.