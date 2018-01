Aluguéis de outubro vencem nesta semana A maioria dos inquilinos pagará os aluguéis referentes a outubro nesta semana. Os que firmaram contrato de locação ou tiveram o último reajuste em outubro do ano passado desembolsarão um valor maior, em razão do reajuste determinado pelo índice contratual. Pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a correção será de 7,41%; pelo Índice Geral de Preços (IGP) e Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 14,37% e 15,06%; pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 7% e 7,77%.