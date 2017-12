Aluguéis novos têm queda em outubro A Pesquisa Mensal de Valores de Locação na capital, divulgada pelo Secovi-SP (sindicato da habitação), indica queda de preço no ano até outubro de 5%. No mês, em relação a setembro, os aluguéis residenciais novos apresentaram redução média de 0,2%. Com as maiores reduções, a zona norte teve os aluguéis reduzidos em 1,2% e a zona leste e o centro, em 0,3%. Como o porcentual de queda é baixo, segundo o vice-presidente de Locação do Secovi, Sérgio Lembi, a constatação é de que o mercado atravessa um período de estabilidade desde o ano passado. Enquanto o valor dos aluguéis novos cai, os antigos com reajuste em novembro vão ter aumentos que variam de 6,15% a 13,57%. Veja os porcentuais de correção: pelo IPC, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 6,22%; IGP e IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 12,66% e 13,57%, respectivamente; INPC e IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6,15% e 6,65%, pela ordem.