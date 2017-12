Aluguéis permaneceram estáveis em junho Levantamento do Secovi-SP na cidade de São Paulo sobre o comportamento do mercado de locação, realizado em junho de 2001, revelou variação de 0,2% em relação aos preços praticados em maio, demonstrando que praticamente não houve alterações nos valores. Ainda, de acordo com a Pesquisa Mensal de Valores de Locação Residencial, a alta acumulada desde o no início do ano 2000 foi de 1,5%. Em junho, os imóveis de 2 dormitórios registraram aumento de cerca de 0,5%. Os aluguéis de casas e apartamentos de 3 quartos ficaram estabilizados, enquanto que os de 1 dormitório apresentaram queda média de 0,4%. As unidades sem vaga para automóvel tiveram redução de aproximadamente 0,8%, contra elevação de 0,4% nas com garagem. No que se refere ao desempenho geral do mercado, as imobiliárias declararam que houve pequena redução na quantidade de imóveis alugados em junho. Essa situação decorreu, principalmente, da retração no segmento de apartamentos, pois se observou estabilidade no de casas. Segundo a pesquisa, houve aumento na oferta de imóveis para locação em junho em relação ao período anterior.