Aluguéis registram alta acentuada em janeiro Os valores dos aluguéis no primeiro mês do ano deram um salto em relação ao que vinha sendo registrado. A alta no período foi de 1,2%, segundo levantamento mensal do Sindicato da Habitação (Secovi-SP) feito com 140 empresas. Nos últimos 12 meses a variação acumulada foi de 3%, enquanto a inflação no mesmo período foi de 10,09%. "Esse aumento já era esperado. Em janeiro há muita procura por imóveis para locação", afirma o diretor de Compra, Venda e Locação do Secovi-SP, Aimoré Freitas. "Em 2001 os aluguéis não acompanharam a inflação, ficaram sempre abaixo dela." A tendência é que os aumentos sejam menos acentuados a partir de fevereiro, mas há possibilidade de as altas perdurarem para o mercado recuperar as perdas do ano passado. Segundo Freitas, por conta da grande procura, há risco de falta de imóveis bons para locação. "O consumidor não está mais aceitando qualquer coisa", diz. Continua, no entanto, valendo a pena pechinchar. "Sempre há espaço para negociação, principalmente para o bom inquilino." Para quem está procurando um imóvel, o diretor do Secovi aconselha pedir uma declaração à atual imobiliária confirmando a pontualidade nos pagamentos. "Essa carta pode ter um grande valor", afirma.