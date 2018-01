Aluguéis registram pequena alta de 0,4% em julho Os valores de aluguéis na cidade de São Paulo registraram pequena alta de 0,4%, mostrando estabilidade no mês de julho. Em termos comparativos, os preços médios, desde o início de 2000, tiveram alta 1,9%. Os dados, que compõem a Pesquisa Mensal de Valores de Locação Residencial realizada pelo Secovi-SP, foram coletados em uma amostra de 140 empresas que operam na Capital. Os valores de locação de casas e apartamentos de dois dormitórios tiveram uma redução média em torno de 0,5%. Por outro lado, as unidades de um quarto apresentaram estabilidade e os de três dormitórios, pequena elevação. O levantamento de dados mostrou que tanto os imóveis com ou sem vaga apresentaram pequeno movimento de alta nos aluguéis. Com relação à oferta de unidades para locação, houve um crescimento de 40% no volume de imóveis vagos à disposição. Em contrapartida, o estudo sobre o desempenho do mercado demonstrou que para 39% das imobiliárias consultadas houve redução no número total de imóveis alugados, enquanto 25% delas declararam que fecharam a mesma quantidade de contratos. "Constatamos que essa diminuição se concentra no segmento de empresas que atuam mais com apartamentos que com casas", explica o vice-presidente de Locação do Sindicato, Sergio Luiz Abrantes Lembi. Segundo ele, esse quadro já pode ser um reflexo das medidas de racionamento. "Imóveis com infra-estrutura inadequada ou com problemas de carga de energia elétrica estão sendo menos procurados.