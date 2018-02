Aluguéis registraram queda de 0,63% em janeiro Pesquisa realizada pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC) registrou uma queda de 0,63% nos preços de aluguéis na cidade de São Paulo em janeiro com relação aos valores de dezembro de 2001. O Índice Periódico de Valores Médios dos Aluguéis Residenciais (IPEVEMAR) realizado pela AABIC analisou os aluguéis de 2.910 residências colocadas para locação. As áreas que tiveram uma queda mais expressiva no valor dos aluguéis foram os bairros de classe média padrão e comercial, como Aclimação, Água Branca, Caxingui, Cerqueira Cesar, Jabaquara, Aeroporto, Lauzane, Tatuapé e Vila Sônia, e pontos mais distantes para uso residencial ou comercial, como Campo Limpo, Guaianases, Itaim, Itaquera, Jardim Miriam, Parque São Lucas, M´Boi Mirim, Nova Cachoeirinha, Remédios, Simone e Zelina. De acordo com a AABIC, No mesmo período, a inflação, segundo o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas, foi de 0,36%. O aumento geral dos aluguéis em 2001 foi de 4,22% contra uma inflação de 10,37%.