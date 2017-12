Aluguéis sobem na periferia Os aluguéis novos de apartamentos de um dormitório situados em bairros da periferia da capital, como Grajaú e Pirituba, aumentaram em média 15,81% no primeiro semestre, segundo pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP). No mesmo período, a inflação apurada pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) ficou em 0,87%. Segundo Roberto Capuano, presidente do Creci-SP, são os inquilinos de poder aquisitivo mais baixo que estão arcando com os maiores aumentos. Eles estão sendo prejudicados também pela recente decisão da Caixa Econômica Federal (CEF) de reduzir o limite de financiamento imobiliário de 100% para 80%. "Nesse caso, ficou mais difícil a aquisição da casa própria, porque a maioria das famílias tem o orçamento apertado e não consegue fazer poupança para dar entrada na compra do imóvel." Desconto na hora de fechar o contrato é de 13% em média A pesquisa mostra que os descontos sobre os preços iniciais dados por proprietários para efetivar a locação estão na faixa de 13%. Ainda de acordo com o levantamento, em junho, aluguéis dos apartamentos de três e quatro dormitórios foram os que mais subiram, contrastando com reduções nos de um e dois dormitórios e quarto-cozinha.